Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la semifinale agli US Open? L’assegno diventa a sei zeri | il montepremi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024)ha sconfitto Daniil Medvedev e si è qualificato alle semifinali degli US, quarto e ultimo Slam della stagione che va in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul russo in quattro set e si è cosìto il diritto di proseguire la propria avventura nella Grande Mela, dove ora se la dovrà vedere contro il britannico Jack Draper (testa di serie numero 25, assolutamente alla portata). Il numero 1 del mondo ha regolato il numero 5 del ranking ATP con il punteggio di 6-2, 1-6, 6-1, 6-4 e ha così avuto la meglio in quello che tutti ritenevano un atto conclusivo anticipato: il fuoriclasse altoatesino è ora indubbiamente il grande favorito per alzare al cielo il trofeo dopo essersi già impostoAustralianlo scorso 28 gennaio.