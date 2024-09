Previsioni delle temperature per settembre 2024 | cosa aspettarsi

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il mese disegna un passaggio cruciale tra l’estate e l’autunno. Nel, questo cambiamento si manifesta con un’evoluzione meteorologica significativa, con fluttuazioni di temperatura e fenomeni atmosferici estremi in alcune aree dell’Italia. Inizio di: il caldo resiste Crediti: Freepik – VelvetMagNonostante la fine ufficiale dell’estate, i primi giorni disono ancora caratterizzati daelevate su gran parte del territorio italiano, specialmente nelle regioni meridionali e insulari. In particolare, leper i primi giorni del mese mostranomassime che possono raggiungere i 30°C in regioni come Sicilia, Sardegna e le aree costiere del Sud. Questo caldo è dovuto all’anticiclone nordafricano, che continua a influenzare il clima di queste regioni, mantenendo alte lee l’umidità.