Nubifragi nel Nord Italia | un disperso e ponti crollati in Piemonte allagamenti e un tratto della metro chiusa a Milano

(Di giovedì 5 settembre 2024) L’allerta meteo su tutto ilsi sta trasformando in una giornata di disagi in diverse regioni, a iniziare dae Lombardia. Le situazioni più complicate, al momento, si registrano nel Torinese e a. Un uomo che stava lavorando colre è stato travolto a Feletto (Torino) dalla piena del torrente Orco: ilha 58 anni e sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Dalla riva del torrente, a cui arriva una strada sterrata adesso troncata dall’acqua, è visibile una ruota del mezzo, ribaltato nel greto, tra le acque fangose.