MotoGP Martin | Bello tornare a Misano fondamentale migliorare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Jorgeparla ai microfoni della conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gran Premio di San Marino, prossimo appuntamento della: “qui adopo quanto fatto nel 2023, ma non conta più niente. L’unica cosaè continuare a, anche perché il livello si è alzato tantissimo. Come sempre io miglioro, ma lo fanno anche gli altri. Pecco ed Enea Bastianini corrono in casa e per loro sarà un weekend super, per cui sarà difficile. Un anno fa mi sono trovato benissimo sin dalle prime prove libere, ma bisogna ricordare che Bagnaia e Marquez erano infortunati, per cui ho avuto un vantaggio. Cosa? Mi mancava un pizzico di velocità nelle curve più importanti”. Sarà il weekend svolta per la lotta al titolo? “Vedremo. Tutte le gare sono fondamentali come i punti. Se manchi un risultato si fa più complicato.