Moto2 inizia la doppietta di Misano con una corsa al titolo che si fa sempre più intricata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ci sono talvolta, rompicapi di difficile soluzione. Enigmi che non sono di semplice spiegazioni oppure, sostanzialmente, situazioni quanto mai intricate. Per aggiornare questa statistica, si può aggiungere tranquillamente il Mondiale di2024. Dopo 12 appuntamenti disputati e 8 ancora da vivere, laalnon solo non va a delinearsi, ma va addirittura a divenire più nebulosa e imprevedibile. Con ancora 200 punti in palio, infatti, ci troviamo con 8 pilori racchiusi in 60 lunghezze. Certo, i più distanti hanno chance ridotte, se non ridottissime, di successo finale, ma la matematica tiene ancora tutti sulla corda. Dopo la tappa di Aragon, proviamo a fare il punto della situazione della graduatoria generale della classe mediana. In vetta rimane ancora Sergio Garcia con 162 punti contro i 150 di Ai Ogura ed i 133 di Alonso Lopez.