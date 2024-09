Ma avete capito chi c’è? Grande Fratello chi sono i tanti concorrenti famosi | Che gruppo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 5 settembre 2024) La nuova edizione delè pronta a sorprendere il pubblico con un cast che promette scintille e grandi emozioni.15 ivip che varcheranno la famosa porta rossa, un mix variegato di personaggi che spazia tra ballerini, attori, modelli, can, showgirl e volti noti della televisione. Tra questi, il più celebre è senza dubbio Enzo Paolo Turchi, icona del mondo dello spettacolo italiano, ma non mancano altre personalità molto conosciute dai fan di Canale 5. Il pubblico potrà infatti ritrovare volti noti come Clayton Norcross, l’attore che interpretò il personaggio di Thorne in Beautiful, e Iago Garcia, celebre per il suo ruolo ne Il Segreto. A rappresentare il mondo della danza, invece, ci sarà Shaila Gatta, ex ballerina di Amici e velina di Striscia la Notizia.