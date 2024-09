Lucrezia Lando Lascia Ballando Con Le Stelle | Brutta Tegola Per Milly Carlucci!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024)Balcon ledopo cinque anni. Ecco cosa l’ha spinta a prendere questa decisione! La notizia ha colto di sorpresa molti fan:non parteciperà alla prossima edizione di Balcon le. Dopo cinque anni di successi e performance memorabili, la ballerina ha deciso di prendersi una pausa dal celebre talent show di Rai Uno per concentrarsi su nuovi progetti professionali. È stata lei stessa a dare l’annuncio tramite una storia su Instagram, spiegando che la scelta è del tutto personale e non legata a decisioni prese dalla produzione. Con un messaggio semplice ma incisivo,ha salutato il programma che l’ha resa una delle danzatrici più amate del pubblico italiano: “Quest’anno non farò parte del cast di Balcon le. Mi dedicherò a un progetto importante che condividerò presto”.