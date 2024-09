LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | in fuga ci sono oltre 40 corridori presenti tre italiani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.29: Narvaez e Tejada ripresi. Vacek, Kung e Schmid hanno una trentina di secondi di vantaggio sui 40 restanti fuggitivi. 15.25: In discesa ci provano anche Narvaez e Tejada.ora in cinque con un piccolo vantaggio sul resto del gruppone dei fuggitivi. 15.22: Piccola accelerazione tra i fuggitivi per mano di Vacek, Kung e Schmid. 15.19: Nel gruppo degli inseguitori cianche Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Giovanni Aleotti (Red Bull Bora), George Bennett (Israel Premier Tech), Eduardo Sepuvelda (Lotto Dstny). 15.18: La Kern Pharma ha accelerato nel gruppo dei fuggitivi. 15.14: Marco Soler ha vinto il GPM di Alto de Rivas de Tereso 15.