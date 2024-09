LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Tapia 3 dopo il primo giro di lanci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:20 Attenzione! Secondoo nullo su altrettanti tentativi per Da Silva (BRA), il favorito per l’oro. 12:18 CLASSIFICAILO: 1. Del Amo Cano (SPA) 39.09 2. Bajoulvand (IRI) 37.24 3.(ITA) 37.11 4. Marinkovic (AUT) 35.11 12:18 L’iberico si porta in testa con un 39.09, miglioro stagionale per lui. 12:16 L’austriaco Marinkovic mette a segno uno da 35.11, due metri sotto al 37.11 di. Manca solo l’iberico Del Amo Cano. 12:15 Si porta in testa l’iraniano Bajoulvand (IRI) con un 37.24. Ma la gara deve praticamente ancora cominciare. 12:13O 37.11 PER! 12:11 Baskarov (NPA) mette a segno la prima misura con un 31.44.