LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Caironi deve reagire da campionessa nel salto in lungo T63

(Di giovedì 5 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Ancora 5.45 per Vanessa Low. Che costanza per l’americana che questa sera ha saltato: 5.45, 5.40, 5.44, 5.28 e 5.45. 20.11 4.77 per Elena Kratter che non si migliora e rimane alle spalle di Martina. 20.10 Non si migliora Noelle Lambert che al quinto tentativo salta 4.47. 20.09 SIII!! Grandissimodi Martinache atterra a 5.06 e si porta in seconda posizione provvisoria. L’azzurra ha anche lasciato qualche centimetro sulla pedana 20.08 4.53 per Tozawa. Ora è il momento del quintodi Martina. 20.06 Nullo il quintodi Maegawa. 20.05 Si migliora Emilie Aaen che atterra a 4.48 ed avvicina la sesta posizione. 20.04 Vittoria per Lakatos in 1:37.32 davanti a Paeyo (1:38.26) e Siemann (1:38.44). 20.03 Iniziata la finale maschile degli 800 metri T53. 20.