La stagione più difficile | Ma noi saremo pronti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quella che si avvia alla fine è stata un’estate parzialmente di lavoro per l’Hc Forte dei Marmi con Riccardo Gnata, Francisco Ipinazar e Mirco De Gerone impegnati con le nazionali e il resto della rosa che non è praticamente mai rimasto con le mani in mano. Se il gruppo sarà al completo dopo la fine del mondiale senior (22 settembre) i contorni del precampionato sono già delineati dallo stesso allenatore De Gerone. Con quali ambizioni iniziate la? "Abbiamo l’obbligo e la volontà di difendere al meglio i trofei conquistati pochi mesi fa e già dalla Supercoppa vogliamo farci trovare". Come avete organizzato la preparazione? "Durante la mia assenza la squadra sarà affidata a Pippo Barsi che quest’anno, oltre a occuparsi del settore giovanile, sarà anche il vice allenatore della serie A1".