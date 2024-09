Italia con più giovani e meno tattica Prandelli | Piena fiducia in Spalletti Ma servirà ancora tanto lavoro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) ORZINUOVI (Brescia) La mano tesa al collegaprima di tutto. Ma pure l’invito alle istituzioni calcistiche affinchè lavorino con serenità. E, la necessità di osare con i, come fece in passato con Mario Balotelli. Alla vigilia del ritorno in campo degli azzurri Cesaredispensa suggerimenti e pillole di saggezza sulla Nazionale e non solo, lui che è stato l’ultimo ad accomodarsi su una panchina “mondiale“, nel 2014. L’occasione è il “Memorial Zanchini“, un torneole nel bresciano dedicato ad un suo grande amico scomparso poco più di un anno fa, pioniere del calcio ed esempio per molti allenatori. Settanta giorni dopo l’euro-strazio si riparte. Non è facile. Lei come vede l’? "Quel che è accaduto in Germania deve far riflettere, vista la delusione che è seguita.