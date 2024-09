Il Papa in moschea a Giacarta | Cristiani e musulmani uniti contro fondamentalismi guerre e crisi ambientali  

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 5 settembre 2024) AGI - "Il fenomeno globale della disumanizzazione è caratterizzato soprattutto da violenze e conflitti diffusi, che spesso provocano un numero allarmante di vittime. È particolarmente preoccupante che la religione sia spesso strumentalizzata in questo senso, causando sofferenze a molti, soprattutto donne, bambini e anziani. Il ruolo della religione, tuttavia, dovrebbe includere la promozione e la salvaguardia della dignità di ogni vita umana". È il punto 1 della Dichiarazione congiunta "Promuovere l'armonia religiosa per il bene dell'umanita'" firmata daFrancesco, dal Grande Imam Nasaruddin Umar alla'Istiqlal', in Indonesia, durante l'ininterreligioso. "Come si può vedere dagli eventi degli ultimi decenni, il nostro mondo sta chiaramente affrontando due gravi: la disumanizzazione e il cambiamento climatico", si legge nella Dichiarazione congiunta.