Grande fratello Beatrice Luzzi opinionista al fianco di Cesara Buonamici? Le ultime indiscrezioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) Secondo alcuni rumors, l'ex concorrente del reality show potrebbe sedersi sulla poltrona di, affiancando la giornalista del TG5, con la quale ha avuto diversi battibecchi nella scorsa edizione Ilsta per tornare e, come da tradizione, lesul cast dei concorrenti e dei collaboratori si fanno sempre più insistenti. Tra le novità più chiacchierate delleore, c'è il possibile ingresso dicome secondadel reality show. La notizia è stata riportata da TV Blog, che ha rivelato il nome dell'ex protagonista di Vivere come potenziale aggiunta al team di commentatori del programma, dove potrebbe affiancare, vicedirettrice del TG5. La giornalista, già confermata nel ruolo di, ha debuttato lo scorso anno su esplicita richiesta di Pier Silvio Berlusconi. Una