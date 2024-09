Gaza il Consiglio di Sorveglianza di Meta | su Facebook e Instagram si può usare lo slogan Dal fiume al mare

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ildidi, società proprietaria delle piattaforme social, ha stabilito, in tre casi distinti, che l’uso dello“Dalal”, usato nel contesto del conflitto tra Israele e i palestinesi, non viola le regole dell’azienda contro i contenuti che incitano all’odio. “Dalal, la Palestina sarà libera”, nella sua versione completa, è una frase usata regolarmente nelle manifestazioni a sostegno della causa palestinese, tornata in auge dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di. L’espressione si riferisce al territorio che si estende dalGiordano al Mar Mediterraneo, che comprende Israele, la Cisgiordania e la Striscia di. Loè soggetto a diverse interpretazioni.