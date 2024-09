Fuori Concorso a Venezia81 il corto di Alessandro Rak che celebra gli 800 anni della Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 5 settembre 2024) «Quando l’Università degli StudiII di Napoli mi ha proposto di realizzare questosulla figura diII di Svevia ho subito pensato che non sarebbe stato facile soddisfare il palato degli esperti committenti. Per quanto avessi approfondito il tema non avrei saputo, in pochi minuti, realizzare qualcosa di esaustivo o che gettasse nuova luce su un personaggio storico così rilevante. Ho pensato invece di concentrare il mio pensiero sul pubblico che davvero mi interessava colpire: gli studenti universitari. Ilè dedicato a loro».