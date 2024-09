Disastri climatici il conto è a 128 miliardi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Una montagna di dollari Nei primi sei mesi del 2024 una serie di catastrofi naturali ha colpito duramente Giappone, Medio Oriente ed Europa. Ma sono le tempeste negli Stati Uniti a pesare di più sui costi per le assicurazioni. Nelle fredde statistiche delle compagnie di assicurazione la tragedia dello yacht Bayesian, naufragato il 19 agosto al largo di Porticello, in Sicilia, finirà nella colonna delle perdite causate da eventi atmosferici estremi. Il veliero trascinato a picco da una tromba d’aria è coperto da due polizze, una con la British Marine per un massimale di circa 500 milioni di dollari e un’altra con un pool di compagnie britanniche, che copre il costo dell’imbarcazione stimato in 30 milioni di euro. Cifre importanti che però rappresentano solo gocce nel mare degli esborsi che ogni anno il settore assicurativo deve affrontare a causa deinaturali.