Calciomercato com – Juventus cosa cambia l’infortunio di Conceiçao | tutte le soluzioni per Motta|Primapagina

(Di giovedì 5 settembre 2024) 2024-09-05 17:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il responso degli esami a cui è stato sottoposto Franciscoè stato chiaro ed impietoso e costringe ladi Thiago Motta a rivedere i propri piani in vista di una ripresa che nel programma vedrà anche il tanto atteso ritorno in Champions League contro il PSV Eindhoven e la prima supersfida della stagione in Serie A contro il Napoli del 21 settembre. La lesione muscolare dell’esterno portoghese rimescola ancora una volta le carte in un reparto offensivo nel quale il suo inserimento subisce un inevitabile stop, aprendo nuovi spazi e opportunità ai concorrenti nel ruolo.