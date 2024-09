Beatrice Luzzi ancora verso il Grande Fratello | cosa aveva detto nella sua ultima intervista

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 5 settembre 2024)è pronta a concedere il bis al, ma questa volta in un altro ruolo. Dopo l’esperienza da concorrente, infatti, potrebbe tornare sul luogo “del delitto” nell’inedita veste di opinionista. Chi credeva che il cast fisso delfosse ormai chiuso con la conferma del blocco Signorini-Buonamici-Staffelli si è sbagliato. A parlare è stato TvBlog. “TvBlog è in grado di darvi, a proposito del “cast tecnico” del programma una novità emersa nelle ultime ore. Si starebbe infatti pensando, dai piani alti di Mediaset, di allargare il parco opinionisti del. Dopo l’lunghissima e di successo edizione dello scorso anno che vedeva un’unica opinionista in studio,nuova edizione del programma si tornerebbe ad una coppia.