Batman | Michael Keaton non capirà mai perché le persone avessero problemi con il suo casting

(Di giovedì 5 settembre 2024)“nonmai”lecon il suoQuandofu annunciato per la prima volta come Bruce Wayne inalla fine degli anni ’80, la reazione dei fan dei fumetti dell’epoca non fu positiva. L’attore non aveva mai interpretato un personaggio che avesse qualcosa in comune con il Cavaliere Oscuro e si dice che circa 50.000 fanboy abbiano scritto alla Warner Bros. per protestare contro il, ritenendo che– reduce da Beetlejuice – Spiritello porcello – non possedesse la giusta cupezza per interpretare. Ildel 1989 finì poi per essere un successo e– Il ritorno fu accolto altrettanto bene quando seguì tre anni dopo, nel 1992. In effetti,è ancora considerato tra i migliori interpreti che hanno indossato mantello e maschera.