Agatha All Along – Kathryn Hahn parla della reunion con Aubrey Plaza

(Di giovedì 5 settembre 2024) La premiereserie diAllè proprio dietro l’angolo e i fanMarvel sono entusiasti di vedere cosa porterà lo spettacolo Disney+ perHarkness di. Nel cast diAll, l’interprete di Rio Vidalha già recitato assieme anelle ultime stagioni di Parks and RecreationNBC. Mentreva a ComicBook primapremière diAllha riflettuto su quell’improbabile ricongiungimento con, e ha scherzato sul fatto che il rapporto sullo schermo tra loro è “succoso”. “Oh, voglio dire, ricordo che Mary e Jac dicevano: ‘Stiamo pensando’ e io ero tipo: ‘Sì, sì, sì'”, ha spiegatonella nostra intervista, che puoi controllare sopra. “Ero così emozionato perché non avevamo davvero la possibilità di lavorare insieme in Parks and Rec. Eravamo una specie di navi nella notte.