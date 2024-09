5 settembre 1938 la vergogna delle Leggi razziali A Pisa l’incontro per non dimenticare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Firenze, 52024 - Era il 5quando Vittorio Emanuele III firmò a San Rossore () il Regio decreto che sanciva l'entrata in vigoresul territorio nazionale.oggi ricorda quella data a 86 anni di distanza, per nonil suggello messo dal re d'Italia alla legge di Benito Mussolini che imponeva la sospensione dei diritti civili dei cittadini italiani di origine familiare e fede ebraica, condannandoli alla deportazione e alla morte. Le università e le scuole 'sospendevano' i loro docenti, non consentivano alle studentesse e agli studenti l'iscrizione, li allontanavano quando stranieri: al'Università allontanava 20 tra i suoi docenti (molti emigrarono o morirono ad Auschwitz, come Ciro Ravenna) e 290 studenti ebrei stranieri, furono inghiottiti nell'Olocausto.