Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)DEL 4 SETTEMBREORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E OSTIENSE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA-TARQUINIA UN INCENDIO AL KM 36, SIAMO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, PRUDENZA PER IL FUMO CHE INVADE LE CARREGGIATE E RIDUCE LA VISABLITÀ CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, CODE QUI PER LAVORI TRA CASTELNO E VIA DIAMARE, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI AL’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DITPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.30 PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LA FERROTRANVIA TERMINI-CENTOCELLE.