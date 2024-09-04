Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 11:30 (Di mercoledì 4 settembre 2024) Viabilità DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 11.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO LE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E OSTIENSE PER CHI È IN VIAGGIO SULLA Roma-TARQUINIA UN INCENDIO AL KM 36, SIAMO TRA SANTA SEVERA E CERVETERI, PRUDENZA PER IL FUMO CHE INVADE LE CARREGGIATE E RIDUCE LA VISABLITÀ CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA, CODE QUI PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E VIA DIAMARE, IN DIREZIONE LATINA LE ALTRE NOTIZIE IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A Roma L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI Roma TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08.30 ALLE 16.30 PER BUS, FILOBUS, TRAM, METROPOLITANE E LA FERROTRANVIA TERMINI-CENTOCELLE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 10:30 - 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE è LA CAUSA DELLE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE PONTINA E OSTIENSE SEMPRE IN INTERNA CODE QUI PER TRAFFICO TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA CODE IN DIMINUZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO CI SPOSTIAMO SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI DA CASTEL ROMANO A VIA DIAMARE, VERSO LATINA IL TRASPORTO PUBBLICO È IN PROGRAMMA PER LUNEDÌ 9 SETTEMBRE UNO SCIOPERO NAZIONALE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI A ROMA L’AGITAZIONE COINVOLGE LE RETI DI ATAC E DI ROMA TPL, QUINDI, POSSIBILI STOP DALLE 08. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 09:45 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 09. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE IN ESTERNA TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE SEMPRE INESTERNA SI RALLENTA MA PER TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA IN INTERNA ALTRI RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI AUTO IN CODA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA SULLA ROMA-FIUMICINO CODE A TRATTI DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR SULLA STATALE PONTINA CODE PER LAVORI TRA POMEZIA NORD E CASTEL ROMANO, NELLE DUE DIREZIONI INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI LA GALLERIA QUARTO GROTTE CHIUSA IN PRECEDENZA PER ALLAGAMENTO, SONO IN FASE DI ULTIMAZIONE GLI INTERVENTI DI ASTRAL SPA èD PROSSIMA ALLA RIAPERTURA NELLE DUE DIREZIONI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 04-09-2024 ore 09:15 - VIABILITÀ DEL 4 SETTEMBRE 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E OSTIENSE PROSEGUIAMO IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA A SEGUIRE DA CASAL DEL MARO ALL’AURELIA IN INTERNA CODE A TRATTI DALLA NOMENTANA ALL’APPIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 AUTO IN CODA DA FIORENTINI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO NEL SENSO OPPOSTO DA TOR CERVARA AL RACCORDO AUTO IN CODA SULLA ROMA-FIUMICINO DA ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLINA CERSO L’EUR ORA LE CONSOLARI CODE A TRATTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI AUTO IN CODA SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, NEI DUE CASI VERSO IL CENTRO SULL’APPIA CODE DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO, IN ENTRATA A ROMA INFINE, SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE RACCORDO ANULARE DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
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