Tuttosport – Juve perché Motta ha nominato Gatti capitano perché se lo merita

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 2024-09-04 20:47:15 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: Nelle prime tre giornate di campionato, Federicoha indossato la fascia di, appartenuta a Danilo che, invece, ha collezionato soltanto 5 minuti di presenza rispetto ai 270 disponibili, recuperi esclusi. È evidente cheritenga l’ex Frosinone più in forma del brasiliano per il quale la convocazione in Nazionale può lenire la delusione di questo avvio in panchina, ma non cancellarla. Peraltro, nell’estate rivoluzionaria della nuova, Thiago ha voluto lanciare un altro messaggio forte e chiaro a tutto il gruppo: giovane o veterano, gioca chi sta meglio e chi se lo. L’ascesa diIn questo senso, l’ascesa diè il paradigma del perfettontino: il ventiseienne ragazzo di Chieri si è guadagnato sul campo i galloni di