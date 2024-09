Trova un tesoro nella casa del padre morto | in cantina c’era una cassa di reperti etruschi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Terni, 4 settembre 2024 – Un vero e proprioarcheologico. E’ quello che un cittadino ternano ha rinvenuto tra gli effetti del. Ovvero 28 oggetti in bronzo e ceramica di arte etrusco-meridionale, etrusco-corinzia e etrusco-fallsca. Tuttila cui produzione è stata collocata tra l’ottavo e il terzo secolo avanti Cristo e il cui valore economico complessivo è stato quantificato in circa 30.000 euro. L’uomo ha quindi avvertito la Soprintendenza alla quale sono stati consegnati idai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale. In particolare i carabinieri del Nucleo di Perugia hanno eseguito una confisca disposta dall'autorità giudiziaria di Terni. Il provvedimento - riferisce l'Arma - è stato adottato in seguito a una "spontanea comunicazione" inviata alla Soprintendenza umbra da un cittadino ternano.