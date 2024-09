Tre aule sono a rischio alla Tenuta Ancora aperto il cantiere di lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Corsa contro il tempo per la messa in sicurezza dei plessi dell’istituto comprensivo Darsena in vista dell’imminente suono della campanella. Ilinfatti è che gli alunni di tre classi restino senza le consuetedove fare lezione. Tanto che la dirigente scolastica, professoressa Barbara Caterini, è corsa ai ripari e ha già scritto al sindaco Giorgio Del Ghingaro, all’assessora Sandra Mei e al dirigente lavori pubblici Silvia Fontani per richiedere l’utilizzo temporaneo degli spazi di Villa Borbone per collocarvi tredella scuola primaria dellain modo da garantire il normale avvio dell’offerta didattica.