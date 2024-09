Tragedia in una casa muore nell’incendio nella sua abitazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Perugia, 3 settembre 202 4- E’ stato sorpreso nel tardo pomeriggio di ieri, 2 settembre, dalle fiamme che sono divampatesuae non gli hanno lasciato scampo. E’ morto così, nell'incendio della suafrazione di Collepepe, parte del comune di Collazzone in provincia di Perugia un uomo di 78 anni. Le fiamme si sono sviluppate all’interno della suasituata in via Pablo Neruda, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte ei dei carabinieri. L'ipotesi è comunque che le fiamme siano divampate per cause accidentali. ll fatto è accaduto intorno alle ore 19.30. L’anziano, con problemi di salute e difficoltà di deambulazione, non sarebbe riuscito a scampare alle fiamme che hanno rapidamente avvolto l’appartamento.