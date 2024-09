Tifo per il Borussia dai tempi di Klopp

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) "Andrò a vedere la partita a gennaio. Non ho dubbi". Paul Hoidn,so delDortmund, ha 21 anni e per sei mesi sarà un cittadino bolognese per motivi di studio. Una coincidenza, quella tra la sua terra natia e il progetto Erasmus all’Unibo, che unisce la sua squadra del cuore e quella della città che lo ospita. Paul, a gennaio ilarriverà a Bologna. "Non vedo l’ora. Sicuramente andrò a vedere la partita, anche perché sarò ancora qui per il mio percorso di mobilità internazionale. E verrà sotto le Due Torri anche il mio migliore amico per vedere il match, anche lui è un granso". Sarà la tua prima volta al Dall’Ara? "Ci sono stato la prima volta sabato, per la partita contro l’Empoli. È stato bello. Isi e la curva mi hanno davvero coinvolto nel match".