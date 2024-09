Sparita dalle sale cinematografiche la commedia ci perseguita nella realtà

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nessuno ancora ha citato L’onorevole con l’amante sotto il letto – un film del 1981 con Lino Banfi e la biondissima Janet Agren – ma tutti sembrano concordare su un fatto: la vicenda del ministro Sangiuliano ha un sentore inconfondibile disexy. Se non mi unisco a questo coro non è perché mi sfuggano certe analogie lampanti (a partire dal casting perfetto), ma perché rimpiango un altro coro, ormai sparito e – su questo non mi faccio illusioni – irrecuperabile: laall’italiana. A di là delle mie nostalgie di spettatore, la questione è tutta politica. La funzione del nostro coro comico è stata per decenni quella di rispecchiare e commentare ciò che avveniva sul palcoscenico nazionale, nonché di intervenire in alcuni snodi drammatici (avremmo vinto il referendum sul divorzio, senza laall’italiana?).