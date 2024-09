San Felice Circeo torna la Festa del Pesce azzurro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 settembre 2024) San, 4 settembre 2024 – È tutto pronto per ladel, l’appuntamento annuale del calendario eventi di San, realizzato da “La Voce delle Donne”, che grazie al successo riscontrato è giunto alla sedicesima edizione. L’evento si terrà sabato 07 settembre a piazzale Cresci (Rio Torto) ed il progetto, ideato dal Comune di Sanin sinergia col comitato “La Voce delle Donne”, ha ottenuto il patrocinio e il contributo dell’Arsial nell’ambito dell’avviso pubblico per progetti finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Lazio. Ladelè una manizione storica nata negli anni ’70 e che è stata ripresa nel Duemila dall’idea di un gruppo di donne del posto, “La Voce delle Donne”, accomunate dall’amore per il territorio e per la cucina tipica.