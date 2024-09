Quando inizia Uomini e Donne? Maria De Filippi posticipa di una settimana | ecco perché

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Doveva cominciare il 9 settembre, anchele puntate sono già state registrate. Ma? Nel palinsesto Mediaset non c’è per ora traccia del programma. Nonostante sappiamo già che la prima puntata è già stata registrata. Pare invece che dovremo aspettare al 16 settembre per vedere i primi troni.: l’indiscrezione sulè statoto Tra i protagonisti del Trono Over, ci saranno Armando Incarnato e Gemma Galgani, che potrebbe chiarire i gossip estivi che l’hanno coinvolta. Intanto, sappiamo che i nuovi tronisti del Trono Classico sono Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Anche Ida sarà presente in trasmissione, ancora non si sa se di nuovo sul trono. Presente anche Martina, ex fidanzata di Raul, entrambi concorrenti di Temptation Island.