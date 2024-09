Paralimpiadi Fabrizio Cornegliani fantastico oro nella crono H1 argento per Luca Mazzone nell’H2

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Mattinata estremamente fruttuosa per l’Italia nellemetro individuali di ciclismo su strada alledi Parigi 2024. Gli azzurri potevano nutrire delle speranze di medaglia e di medaglie ne sono arrivate due per i nostri colori. Una splendida medaglia d’oro è stata conquistata da uncategoria H1. Si tratta dell’undicesima medaglia d’oro in questa rassegna paralimpica per l’Italia e l’azzurro riesce a sfatare una sorta di maledizione come da lui stesso ammesso, visto che a Tokyo era arrivato un, mentre nei Campionati Mondiali erano già arrivate quattro medaglie d’oro nelle prove contro il tempo. Il 55enne ha fatto segnare ildi 34’50”45 sul percorso di 14.2 km e ha anticipato il belga Maxime Hordies per 20?68 e il sudafricano Pieter du Preez per 1’16”.