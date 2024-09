Manuel Bortuzzo bronzo alle Paralimpiadi | i complimenti degli ex GF tutti tranne una

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Personaggi tv. L’ex concorrente del reality show “Grande Fratello”,, ha vinto la medaglia dinel nuoto ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Per l’occasione, gli altri ex gieffini si sono congratulati con lui facendogli iper il grande traguardo. Tuttavia, nel gruppo sembra una persona in particolare si sia astenuta dall’esprimersi evitando di commentare. Situazione che ha fatto subito partire le speculazioni sul web.() Leggi anche: Stefano de Martino, la bella notizia per lui da parte della Rai Leggi anche: Antonella Clerici svela come dovrebbe essere il suo funerale: dichiarazioni da brividivince ilai Giochi Paralimpici di Parigi Per la prima volta in competizionedi Parigi 2024, il nuotatore italianoha ottenuto la sua prima medaglia.