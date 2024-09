LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | inizia la sessione serale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.00ladella sesta giornata dell’alle. 18.55 Si parte alle 19.00 con la finale del getto del peso femminile classe F32, ecco la lista di partenza. 1 2536 ALKTEBI Noura UAE F32 6.49 5.94 2 2059 BRITO OIRA Wanna Helena BRA F32 7.85 7.85 3 2542 MOSKALENKO Anastasiia UKR F32 7.76 7.76 4 2424 GALAKTIONOVA Evgeniia NPA F32 7.83 6.97 5 2461 KOZAKOWSKA Roza POL F32 7.53 7.53 6 2058 BOSCOLO CASTILHO GONCALV Giovanna BRA F32 6.73 6.73 7 2003 GASMI Mounia ALG F32 6.53 5.80 8 2513 NAYLI Saida TUN F32 6.36 6.25 9 2034 LITTLE Rosemary AUS F32 6.33 6.13 10 2511 IBRAHMI Maroua TUN F32 6.25 6.21 11 2027 CLIFTON-BLIGH Sarah AUS F32 5.94 5.94 12 2433 SAFAROVA Nargiza NPA F32 5.89 5.89 13 2535 ALKAABI Thekra UAE F32 4.71 4.54 18.50 Per la verità l’Italia non avrà molte chance in questa giornata.