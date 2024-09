Linda Sun ex collaboratrice dei governatori di New York è accusata di essere un agente del governo cinese

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Sun, ex vice capo dello staff di Hochul e dell’assistente di Cuomo, è statadi aver violato il Foreign Agents Registrations Act.di frode sui visti, di traffico di immigrati clandestini e di riciclaggio di denaro, secondo una copia desecretata dell’atto di accusa. Anche suo marito e coimputato, Chris Hu, è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e alla frode bancaria, nonché di uso improprio di mezzi di identificazione, hanno affermato i pubblici ministeri.Sun e Hu si sono dichiarati entrambi non colpevoli di tutte le accuse in tribunale federale martedì pomeriggio. La cauzione di Sun è fissata a 1,5 milioni di dollari e quella del marito a 500.000 dollari. Entrambi avranno i loro viaggi limitati a NewCity, Long Island, Maine e New Hampshire.