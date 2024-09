Lazio squadra al lavoro a Formello | assente Pedro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Altro giorno altro allenamento, questa volta al mattino, per ladi Marco Baroni che guida unaorfana di otto giocatori convocati dalle rispettive nazionali (Mandas, Marusic, Hysaj, Dele-Bashiru, Guendouzi, Isaksen Zaccagni e Castellanos) e dialla seduta odierna), rimpiazzati da alcuni ragazzi della Primavera, utili per ripopolare il gruppo durante la sosta. Per iniziare a preparare la prossima sfida di campionato contro il Verona c’è ancora tempo, ma il tecnico biancoceleste ha tutta l’intenzione di sfruttare ogni momento a disposizione per concentrarsi sui giocatori che hanno bisogno di ritrovare la condizione, come Gila e Pellegrini; entrambi rientrati in gruppo dopo gli impedimenti derivanti dai rispettivi infortuni. Altra sgambata anche per l’ultimo arrivato Gigot che sta prendendo familiarità con il nuovo ambiente.