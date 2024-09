La Camera di Commercio Irpinia Sannio promuove l’iniziativa NASA International Space Apps Challenge

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: 1 minutoPartecipazione all’Hackathon NASA: invito alla presentazione Ladi, in coerenza con la propria mission istituzionale,l’iniziativa “NASA”, organizzata dal Consolato Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli e dal Distretto Aerospaziale della Campania (DAC). La manifestazione si svolgerà in tutte le più importanti città del mondo e, in Italia, si terrà anche a Napoli il 5 e 6 ottobre 2024 presso il Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio.