Jesina Pronto il ricorso d’urgenza alla Corte Federale d’Appello a Roma

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dopo la sentenza del Tribunale Territoriale che ha confermato l’Alma Fano in Eccellenza. Il club leoncello chiederà anche la sospensione delle prime gare di campionato JESI, 4 settembre 2024 – Neanche una notte per dormirci sopra e già il presidente dellaGiancarlo Chiariotti ed i suoi avvocati sono ritornati al lavoro per presentare in viaildi, secondo grado, per l’annullamneto della sentenza emessa martedì sera dal Tribunale Territoriale che ha confermato l’Alma Fano in Eccellenza. Stando ai precedenti l’assisena si dovrebbe riunire entro una decina di giorni per emettere il proprio verdetto. Il presidente Chiariotti è anche fiducioso che entro pochi giorni saranno rese note le motivazioni con le quale è stato rigettato ildi primo grado.