Incubo ragno violino Pizzicato al concerto | Febbre alta e dolore | salvo grazie a un’amica

(Di mercoledì 4 settembre 2024) di Luca Amodio CORTONA. "Pensavo fosse un livido e invece no: era il morso di un". Per fortuna con un po’ di cortisone e la questione si è risolta senza complicazioni, ma gli attimi di tensione non sono mancati. A raccontarcelo è Iacopo Mancini, giovane cortonese classe 2000, presidente dell’associazione culturale Cautha che ogni anno organizza in Valdichiana eventi su eventi, tra cui il festival della scienza Cauthamente che prenderà il via a breve nella città etrusca. L’ultima volta di mezzo ci si è messo un. Succede a fine luglio. Mancini era proprio al lavoro per una delle serate clou dell’estate aretina: quella che ha visto salire sul palco Lorenzo Jovanotti al Cautha Summer Festival. Una sorpresa regalata da Jova alla sua Camucia a cui i tanti ragazzi dell’associazione hanno lavorato giorno e notte.