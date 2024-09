Il Polo Sud ora è in piazza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) IlSud inCavour, ad Ancona. Visto il caldo di questi giorni l’idea a qualcuno non dispiacerebbe. In realtà il freddo sarà solo ‘evocato’ da splendide immagini, quelle della nuova mostra fotografica di Go World "Antartide: scatti dalla fine del mondo". L’autore è Sergio Pitamitz, che venerdì (ore 18) sarà presente all’inaugurazione. Fino al 25 settembre si potranno ammirare ventotto sue foto che portano il visitatore alla scoperta di scenari straordinari e della fauna che li abita. "Conoscere l’Antartide è come viaggiare attraverso un mondo così estraneo a quello in cui viviamo che ci dà l’impressione di aver cambiato pianeta o di aver messo piede nell’era glaciale della preistoria del mondo", affermava l’esploratore argentino Hernan Pujato.