Il Barcellona punta sull' Africa per risolvere parte dei suoi problemi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Costa d’Avorio, Mali e Senegal. È in questi paesini che ildi Joan Laporta, discusso e discutibile presidente blaugrana, sta cercando il campione del futuro. Niente di nuovo sotto il sole, perché olandesi, tedeschi, francesi e anche inglesi sono decenni che pescano nel continente per rinforzare le proprie squadre, sia attraverso lo scouting nei vari tornei che attraverso accordi con accademie locali, fino ad arrivare a crearne alcune di proprietà. L’obiettivo che si è dato il Barça è duplice: da unaindividuare prima dei club concorrenti il talento e farlo crescere nella sua squadra B; dall’altra valorizzarlo e rivenderlo per fare plusvalenze.