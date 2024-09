Giovanni Corradetti travolto e ucciso in autostrada | era sceso dall’auto per cambiare una gomma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un terrificante incidente si è verificato nella mattinata di martedì 3 settembre, intorno alle 8:30, lungo la corsia nord dell’A14, all’altezza di Civitanova Marche. La vittima è un automobilista di 58 anni,, residente a Giulianova, morto dopo essere stato investito da un furgone mentre si accingeva aun pneumatico bucato.Leggi anche: Tragico schianto in, tutto bloccato: chilometri di coda Secondo quanto si apprende, l’uomo, che di professione era agente di commercio a Roseto degli Abruzzi, si sarebbe fermato lungo la corsia di emergenza perla. Ma appenaè statoda un furgone Doblò in transito proprio in quel momento. Sul posto sono giunti in pochi minuti i soccorritori del 118, una pattuglia della poliziale di Porto San Giorgio e il personale di Autostrade per l’italia.