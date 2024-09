Fano il Perugino fa le valigie Ma servono 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Ci vorranno almenoe diversi mesi di lavoro, forse addirittura un anno, per riportare a Santa Maria Nuova la Pala di Durante, il capolavoro di Pietro, in esposizione alla Sala Morganti fino al 15 settembre e poi nuovamente inaccessibile per un tempo che pare al momento indefinito. Vale dunque la pena approfittare di questi ultimi giorni per ammirare l’opera, restaurata dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, e protagonista di una mostra, curata da Anna Maria Ambrosini Massari ed Emanuela Daffra, inaugurata a dicembre 2023 e rimasta aperta per nove mesi. Al pubblico è stata offerta una occasione unica: ammirare a distanza ravvicinata la Pala del, cosa che ormai non accade per nessuna opera e in nessun museo o chiesa, e di apprezzarne i particolari e la maestria esecutiva.