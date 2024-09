È l’addio di Newey il problema della Red Bull e di Verstappen non hanno nessuno come lui Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2024) ÈdiilRede di, non c’ècom lui (). A scriverlo, sul, è Gary Anderson ex direttore tecnicoJordan eJaguar. Scrive Anderson che «A Monza la Redha avuto probabilmente il peggior weekend dell’anno, con Maxparticolarmente esplicito nelle sue critiche sul fatto che la RB20 sia passata dall’essere una macchina dominante a un “mostro inguidabile”. Mentre McLaren, Mercedes e, in misura minore, la Ferrari sono migliorate, la direzione di sviluppoRedè stata nel migliore dei casi stagnante. Gli aggiornamenti sono stati applicati alla vettura e poi tolti. Nella mia mente non è un caso che tutto questo sia accaduto da quando è stata annunciatadi Adrian