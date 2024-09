Cellulari e cancro al cervello | ecco i risultati dell’ultimo studio dell’Oms

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Da sempre si è molto dibattuto sulla possibile relazione tra le onde elettromagnetiche emesse dallo smartphone e la formazione di cellule tumorali nelUn maxicondotto dall’Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, per conto dell’Organizzazione mondiale della sanità, ha dato la risposta che da anni medici,si e scienziati hanno cercato. La diretta correlazione tra l’uso smodato del cellulare e i possibili tumori alo alla testa. Un risultato che fa finalmente chiarezza spazzando via ipotesi e illazioni senza nessuna cognizione scientifica. Idi unosull’uso del cellulare – Cityrumors.it – Tutti i, come tutto ciò che utilizza la tecnologia wireless, inclusi laptop e smart tv, emettono radiazioni elettromagnetiche a radiofrequenza, o onde radio.