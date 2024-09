Calciomercato anche Ngonge in Turchia | decisione comunicata al Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ildelsembra davvero non finire mai, potrebbe arrivare un’altra notizia che riguarda Cyril. La sosta per le Nazionali consente ai club di mettere a punto le strategie in vista dei prossimi mesi,per quel che riguarda il. Nonostante la sessione estiva si sia appena conclusa, alcuni calciatori sono rimasti fuori rosa o comunque all’interno delle rispettive squadre, ma senza particolare considerazione dei rispettivi allenatori.alsi vive una situazione simile con alcuni giocatori. Dopo la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray, solo Mario Rui è rimasto fuori dalla rosa azzurra, escluso dalla liste per la Serie A. Il terzino portoghese ha rifiutato tutte le destinazioni che gli sono state proposte, rimanendo emarginato al