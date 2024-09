Bergoglio in Indonesia Il suo viaggio più lungo tra rifugiati e orfani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Inizia nel segno della vicinanza a poveri e migranti il tour di 12 giorni in Asia e Oceania di papa Francesco, arrivato ieri mattina in, il primo dei quattro Paesi che toccherà in questo suo 45°apostolico, il piùdel pontificato. Subito dopo la breve cerimonia di accoglienza all’aeroporto internazionale di Giacarta, alla presenza del ministro per gli Affari religiosi, il Papa ha raggiunto la Nunziatura apostolica, dove – come primo impegno in– ha incontrato un gruppo di, di bimbi, di anziani e di senzatetto. In particolare, si trattava diaccolti dal Jesuit Refugee Service, di bambinicresciuti dalle suore domenicane, e di anziani,e senza dimora accompagnati dalla Comunità di Sant’Egidiona.