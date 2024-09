A Venezia torna in auge uno show che credevamo dimenticato | l’intervallo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Magari vi sarà capitato di leggere in questi giorni che il film “The Brutalist” di Brady Corbet con protagonista Adrien Brody, presentato alla Mostra del Cinema di, è in odore di Leone d’Oro; chi ha il naso fino dice anche che annusando bene si riesce persino a sentire un sentore di Oscar (altri dicono che quello è il dopobarba di Brody, ma insomma, ha un buon profumo). Fra gli effettivi meriti e qualità cinematografiche del monumentale film americano della durata di tre ore e trentacinque minuti, ce n’è uno in particolare che voglio segnalarvi, anche per l’impatto che ha avuto sulla platea in questi giorni al Lido. Circa a metà film viene inquadrata una foto, e questa inquadratura resta fissa per quindici minuti, con la scritta in sovrimpressione “Intervallo”: “The Brutalist” ha reintrodotto la cara, vecchia, fine primo tempo.