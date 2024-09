Zanardi mancherà tanto | colpo di scena

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 3 settembre 2024): in questo momento sono in corso le Paralimpiadi a Parigi. E molti pensano al nostro Alex che lotta ancora Alexè un vero e proprio esempio di vita per tutti. Una persona che nel corso della sua esistenza ne ha passate tante, troppe per il resto dell’umanità, ma non smette mai di lottare. Alex(Lapresse) – Ilveggente.itForse nessuno avrebbe avuto la sua forza di rifarsi un’esistenza dopo quel terribile incidente in Formula Uno e tutto quello che poi ne è conseguito. Ma lui sì. Ma la sfortuna ha deciso un po’ di anni fa di voltargli di nuovo le spalle, con quell’incidente bruttissimo in handbike che lo ha messo di nuovo in fin di vita. Lotta Alex, lotta sempre e non molla mai anche se di notizie ufficiali non se ne hanno su quelle che sono le sue condizioni di salute. Detto ciò, proprio in questi giorni a Parigi si stanno svolgendo le Paralimpiadi.