Uomini e Donne storica ex corteggiatrice e scelta | Mi hanno trovato un tumore al seno non avevo detto nulla a nessuno perché…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 3 settembre 2024) Unaexdiha annunciato tramite il suo Instagram di avere un. Si tratta di Pamela Compagnucci che è diventata un volto noto al pubblico italiano grazie alla sua partecipazione a, dove conquistò il cuore del tronista Federico Mastrostefano. La loro relazione, nata sotto i riflettori del programma, sembrava destinata a un futuro radioso. Tuttavia, la loro storia d’amore si concluse in modo inaspettato durante l’edizione 2010 de L’Isola dei Famosi. Federico Mastrostefano, che partecipava come concorrente al reality, decise di lasciare Pamela in diretta televisiva. La reazione di Pamela, visibilmente provata e sorpresa, fece il giro del web, lasciando un segno nella memoria degli spettatori.